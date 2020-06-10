Ayşegül Atik cenaze töreninde alkışlarla uğurlandı eşi Ali Atik bakın neler söyledi
72 yaşındaki usta tiyatro oyuncusu Ayşegül Atik, Galippaşa Camii'nda kılınan cenaze namazının ardından alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı.
Uzun süredir kanser tedavisi gören usta tiyatrocu Ayşegül Atik solunum şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 72 yaşındaki Atik'in acı haberi sevenlerini boğdu. Ayşegül Atik için Erenköy'de bulunan Galippaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Atik'in eşi, çocukları, torunları ve sevenleri katıldı. Cenaze töreninde Ayşegül Atik'in eşi ve çocukları Alper ve Aden Atik taziyeleri kabul etti.
Galippaşa Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Atik'in tabutu alkışlar eşliğinde omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Atik, Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Taziyeleri kabul eden eşi Ali Atik, "Konuşmak gerçekten çok zor. Kabullenmek çok zor. Çok iyi bir insandı. Nurlarda yatsın. Bu kadar sevgiyi nasıl biriktirdi bilmiyorum" dedi.