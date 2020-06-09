Ayşegül Arsoy Atik kimdir hayatını kaybetti En Son Babalar Duyar dizisi oyuncusuydu
'En Son Babalar Duyar' dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Ayşegül Arsoy Atik hayatını kaybetti. Türk tiyatrosunun usta isimlerinden biri olan Atik'in ölüm haberini Faruk Urfalı duyurdu.
Türk tiyatro ve sinemasının önemli isimlerinden oyuncu Ayşegül Atik 72 yaşında hayatını kaybetti. Güleç yüzü, hareketli oyunlarının yanı sıra, eşi Ali Atik ile oynadığı tiyatro ve televizyon dizileri ile filmlerden tanınan ve sevilen Ayşegül Arsoy’un uzun süredir Bodrum’da yaşadığı ve dün gece kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.
Ayşegül Arsoy Atik'in ölüm haberini aileyi yakından tanıyan A. Faruk Urfalı şu sözlerle duyurdu:
''Değerli sanatçı abim Ali Atik'in eşi, çocukları arkadaşlarım Alper ve Argun Atik'in anneleri Türk tiyatrosunun, sinemasının ve Tv dünyasının ünlü sanatçısı Ayşegül Arsoy ( Atik ) uzun suredir rahatsızlığından dolayı tedavi görüyordu ve bu gece Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Ayşegül Hanım'a Allah'tan rahmet, Atik ailesine baş sağlığı diliyorum. Seni unutmayacağız Ayşegül Hanım... Mekanın cennet olsun...''
Ayşegül Arsoy kimdir?
Ünlü oyuncu 1948 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Tam adı Mürşide Ersoy’dur. 5 kardeştirler. Ankara TED Koleji mezunudur. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra, Devlet Tiyatrosunda, Gömü, Ezgiler Ezgisi, Ceza Kanunu, Yollar Tükendi gibi oyunlarda tiyatro oyuncusu olarak görev yaptı. 1978 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı ve çeşitli tiyatro topluluklarında çalıştı. TRT’nin tek kanal olduğu yıllarda Ali Atik ve Levent Kırca ile beraber Televizyonda çeşitli skeçlerde yer aldı.
80’li yıllarda eşi Ali Atik ile birlikte çektikleri “Önce alışveriş sonra fiş” sloganlı KDV reklamlarında rol aldı.
1977 yılında oyuncu Ali Atik ile evlendi. 2002 yılında boşandı. Alper ve Argun Atik adlarında iki oğlu vardır. KKTC’de Yakın Doğu Üniversitesinde Oyunculuk Anasanat Dalı öğretim görevlisi olarak görev aldı. 2001 yılında Işıl Yücesoy yönetmenliğinde Ayşegül Atik Tiyatrosu’nda "Gizli Bahçe" adlı tiyatro oyununda oynadı. 2002 yılında Birol Güven’in yaptığı ve başrollerinde Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Arzu Balkan, Ali Sunal, Hatice Aslan, Levent Ülgen, Selahattin Taşdöğen, Büşra Pekin gibi oyuncuların oynadığı “En Son Babalar Duyar” adlı dizide rol aldı.