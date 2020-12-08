Ayşecan Tatari'nin doğum pozunu eleştirenlere eşinden sert tepki
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin doğum pozuna gelen yorum eşi Edip Tepeli'yi kızdırdı.
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari, 3 yıl önce Sefirin Kızı'nın Kavruk Ömer'i Edip Tepeli ile evlenmişti. Çift, geçen haftalarda ilk kızları Müjgan'ı kucaklarına almıştı.
Taze anne Ayşecan Tatari, Instagram hesabında kızıyla ve doğumuyla ilgili fotoğraflar paylaştı. Tatari'nin son paylaşımına ise tepki geldi.
Doğum anını paylaşan Ayşecan Tatari'yi bazı takipçileri eleştirdi. Bazı yorumlar da hayli ağırdı. Eşini doğumda yalnız bırakmayan oyuncu Edip Tepeli ise bazı takipçilere yılmadan yanıt verdi.
Bir takipçisi Tatari'ye "Yani duygusal bir şeyler yazdınız diye bu görüntüyü normalleştiremezsiniz kusura bakmayın ama keşfetteydi o yüzden geldim yazdım size merakımdan ya da tanıdığımdan değil. Yani bu kadar açık ve özel bir anı neden insan milyonlarla paylaşır yanlış çok yanlış" yazdı.