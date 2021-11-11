Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli isyanda: Sizin yüzünüzden kızımın bağırsağı kanıyor!
Çocuklar Duymasın'daki Duygu rolüyle tanınan, oyuncu Edip Tepeli'nin eşi Ayşecan Tatari, gittiği bir restoranda tüm hassasiyetine rağmen çocuğu için sipariş ettiği yemeğin içinde, bebeği Müjgan'ın alerjisi olan maddelerin kullanılmasına Instagram hesabından isyan etti. Edip Tepeli de eşine destek veren bir paylaşım yaparak 'Evladımızın dışkısında kan arıyoruz' sözleriyle üzüntüsünü anlattı.
Sefirin Kızı'ndaki Kavruk Ömer rolüyle sevilen Edip Tepeli ile yıllar önce uzun yıllar yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su oalrak tanınan Ayşecan Tatari, kızları Müjgan'ı rahatsızlığı nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli çifti, gittikleri bir restoranda yaşadıkları olayı takipçileri ile paylaşarak sosyal medyadan tepkilerini dile getirdiler.
Özel bir diyetle beslenmesi gereken kızı için yiyecekleri ince eleyip sık dokuyan Tatari, gittiği restoranda yaşadığı durumu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
Ayşecan Tatari, kızının 'geçirgen bağırsak sendromu' rahatsızlığı nedeniyle ince eleyip sık dokuduklarını ifade ettiği paylaşımında, tepkisini şöyle ifade etti:
"Delireceğim! Yemin ediyorum delireceğim!"
"Delireceğim! Yemin ediyorum delireceğim! 1 aylık çok katı bir diyetim var. Gittiğim her yerde şefe kadar gidiyorum.