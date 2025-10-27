BIST 10.853
DOLAR 41,92
EURO 48,87
ALTIN 5.445,14

Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli boşanmıştı! Çocuklarının doğum gününü beraber kutladılar...

|
Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli boşanmıştı! Çocuklarının doğum gününü beraber kutladılar...

Oyuncu Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli bir süre önce boşanmıştı. Çift kızları Müjgan'ın 5. yaş gününü birlikte kutladı.

Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli boşanmıştı! Çocuklarının doğum gününü beraber kutladılar... - Resim: 1

Oyuncu Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli bir süre önce boşanmıştı. Çift kızları Müjgan'ın 5. yaş gününü birlikte kutladı.

16
Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli boşanmıştı! Çocuklarının doğum gününü beraber kutladılar... - Resim: 2

7 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan oyuncu Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli, kızları Müjgan'ın 5. yaş gününü beraber kutladı.

26
Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli boşanmıştı! Çocuklarının doğum gününü beraber kutladılar... - Resim: 3

Çift, 2020 yılında ilk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

36
Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli boşanmıştı! Çocuklarının doğum gününü beraber kutladılar... - Resim: 4

36. yaşını kutlayan Ayşecan Tatari, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa düştüğü notla ayrıldıklarını resmen itiraf etmişti.

46