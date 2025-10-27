Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli boşanmıştı! Çocuklarının doğum gününü beraber kutladılar...
Oyuncu Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli bir süre önce boşanmıştı. Çift kızları Müjgan'ın 5. yaş gününü birlikte kutladı.
7 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan oyuncu Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli, kızları Müjgan'ın 5. yaş gününü beraber kutladı.
Çift, 2020 yılında ilk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.
36. yaşını kutlayan Ayşecan Tatari, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa düştüğü notla ayrıldıklarını resmen itiraf etmişti.
