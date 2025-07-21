Ayşe Tokyaz'ın abisi eminin diyerek açıkladı! Vahşette bir detay daha çıktı
İstanbul'da eski sevgilisi tarafından vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın ağabeyi Abdülkadir Tokyaz yaşadıkları dehşeti anlattı. Kardeşini Adli Tıp'ta gördüğünü söyleyen acılı ağabey, "Televizyonlarda izlediğimiz vahşetin, gelip 1200 km ilerideki bizi bulacağı aklıma gelmezdi... Kardeşim, Münevver Karabulut ile aynı kaderi paylaştı" ifadelerini kullandı.
İstanbul'da yaşanan vahşi cinayet tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü. İstanbul Eyüpsultan'da 13 Temmuz'da 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, eski sevgilisi Cemil Koç tarafından korkunç şekilde katledildi. Ayşe'nin cesedini parçalara ayıran Koç, valize koyduktan sonra anlaştığı kişiler yardımıyla yol kenarına bıraktı. Genç kızın cesedi tam 4 gün sonra bulundu. Türkiye vahşi cinayetin detaylarıyla sarsılırken, Ayşe'nin abisi Abdülkadir Tokyaz korkunç olayla ilgili konuştu.
"TELEFONUNA CASUS PROGRAM YÜKLEMİŞ"
Kardeşinin telefonuna casus program yüklendiğini belirten acılı ağabey, "Benim haberim yoktu. Zaten benim haberim olsaydı, müdahale ederdim. Kimdir, nasıl bir insandır diye araştırma yapardım. Yüz yüze oturur konuşurdum. Ama varlığından bilgim yoktu.
Ayşe'ye bu adamdan uzak dur, sana zarar verir diye uyarmışlar. Ayşe'nin telefonu kırılıyor, bu adam da telefon alıyor. Eminim ki, bu adam kardeşimin telefonuna casus programı yüklemiş. Adam o günden sonra her şeyden haberdar olmaya başlıyor. Kardeşim ne yapıyorsa biliyormuş. Kardeşim ayrılıyor, ayrıldıktan sonra Cemil Koç tehdit etmeye başlıyor. Benim adresimi, ailemin ev adresini söyleyerek, kardeşimi tehdit etmiş. Ayşe'ye gözdağı vermek, gücünü ispatlamak için her türlü şeyi yapmış. Ayşe'ye psikolojik baskı uyguluyormuş. Ses kaydı medyaya düştü. Zaten o kayıtta 'ben her şeyi öğrenirim, siz eziksiniz' diyor. Kızları her zaman aşağılayıp, baskı yapıyormuş. Ayşe'yi ailemiz üzerinden tehdit ediyormuş.
Görüşmek istediğinde Esra, Ayşe'ye 'Allah aşkına görüşmeye gitme' diyor. 'Senin bilmediğin şeyler var, görüşmeye gideceğim, bana sürekli baskı yapıyor. Bundan kurtulmak istiyorum, yakamdan düşmüyor.' demiş Ayşe." dedi.