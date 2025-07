Ayşe Tokyaz'ın abisi eminin diyerek açıkladı! Vahşette bir detay daha çıktı

Ayşe'ye bu adamdan uzak dur, sana zarar verir diye uyarmışlar. Ayşe'nin telefonu kırılıyor, bu adam da telefon alıyor. Eminim ki, bu adam kardeşimin telefonuna casus programı yüklemiş. Adam o günden sonra her şeyden haberdar olmaya başlıyor. Kardeşim ne yapıyorsa biliyormuş. Kardeşim ayrılıyor, ayrıldıktan sonra Cemil Koç tehdit etmeye başlıyor. Benim adresimi, ailemin ev adresini söyleyerek, kardeşimi tehdit etmiş. Ayşe'ye gözdağı vermek, gücünü ispatlamak için her türlü şeyi yapmış. Ayşe'ye psikolojik baskı uyguluyormuş. Ses kaydı medyaya düştü. Zaten o kayıtta 'ben her şeyi öğrenirim, siz eziksiniz' diyor. Kızları her zaman aşağılayıp, baskı yapıyormuş. Ayşe'yi ailemiz üzerinden tehdit ediyormuş.