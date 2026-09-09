Ayşe Tokyaz davasında karar! Caninin cezası belli oldu
İstanbul Küçükçekmece'de öldürülen Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısı Cemil Koç, kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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İstanbul Küçükçekmece’de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulun içerisinde Eyüpsultan’da bir yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetine ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı.
KATİLE MÜEBBET HAPİS CEZASI
Mahkeme sanık Cemil Koç’u, “canavarca hisle eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Koç’un cezasında indirim uygulanmadı.
Koç, üzerine atılı diğer suçlardan ise değişen oranlarda hapis cezası aldı.