Ayşe Tokyaz davasında karar! Caninin cezası belli oldu

İstanbul Küçükçekmece’de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulun içerisinde Eyüpsultan’da bir yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetine ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı.

KATİLE MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme sanık Cemil Koç’u, “canavarca hisle eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Koç’un cezasında indirim uygulanmadı.

Koç, üzerine atılı diğer suçlardan ise değişen oranlarda hapis cezası aldı.