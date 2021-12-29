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Ayşe Hatun Önal nerede son durumu nasıl kimse ulaşamıyor! Ölümü kaldıramadı!

Ayşe Hatun Önal nerede son durumu nasıl kimse ulaşamıyor! Ölümü kaldıramadı!

Ayşe Hatun Önal kendisini kapattı, hiçbir telefona çıkmadığı ve hiç kimseye dönüş yapmadığı belirtilen şarkıcının anne babasının ölümünü kaldıramadığı için depresyona girdiği öğrenildi.

Ayşe Hatun Önal nerede son durumu nasıl kimse ulaşamıyor! Ölümü kaldıramadı!

Ayşe Hatun Önal ortalıkta yok, yakınları arkadaşları endişe içind peki Ayşe Hatun Önal nerede ve son durumu nasıl? Babası Remzi Önal'ın ardından annesi Şengül Önal'ı kaybeden şarkıcı Ayşe Hatun Önal, inzivaya çekildi. Bunalıma girdiği ileri sürülen şarkıcı, evinden dışarı çıkmıyor.

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Ayşe Hatun Önal nerede son durumu nasıl kimse ulaşamıyor! Ölümü kaldıramadı!

Podyumdaki başarısıyla fırtınalar estiren ve sonrasında şarkıcılık yapmaya başlayan Ayşe Hatun Önal, önce babası Remzi Önal'ı, ardından annesi Şengül Önal'ı beyin kanaması nedeniyle kaybetti. Peş peşe aldığı ölüm haberleriyle yıkılan şarkıcı, ortalardan kayboldu.

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Ayşe Hatun Önal nerede son durumu nasıl kimse ulaşamıyor! Ölümü kaldıramadı!

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, herkesle irtibatı kesen Önal, kendisini eve kapattı. Anne ve babasını kaybettikten sonra yaşadığı acıları kaldıramayan şarkıcının depresyona girdiği ileri sürüldü. 

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Ayşe Hatun Önal nerede son durumu nasıl kimse ulaşamıyor! Ölümü kaldıramadı!

Önal, aylardır evden kapı dışarı çıkmadığı gibi kimseyle görüşmüyor ve kimsenin telefonunu da açmıyormuş.

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