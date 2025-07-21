Ayşe Barım'ın şirketinden ayrılmıştı! Pınar Deniz o şirketle anlaştı...
Oyuncu Pınar Deniz, Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan Ayşe Barım'ın kurucusu olduğu ID İletişim'den ayrıldı. Ünlü oyuncunun yeni adresi ise belli oldu. Ünlü isim sessiz sedasız ayrılığı ile gündeme geldi.
Deniz, sosyal medya profilinden şirketin adını silip yeni menajerini eklerken, ID İletişim de internet sitesinden oyuncunun ismini kaldırdı.
Oyuncu Pınar Deniz, uzun süredir bağlı bulunduğu menajerlik şirketi ID İletişim ile yollarını resmen ayırdı.
Deniz, sosyal medya profilinden ID İletişim'in adını kaldırarak yerine yeni ajansının ismini ekledi. Hemen ardından ID İletişim de resmi internet sitesinden oyuncunun adını sildi. Her iki tarafın attığı bu adımlar, ilişkinin tamamen sona erdiğini ortaya koydu.
Ayrılık, ID İletişim'in kurucusu Ayşe Barım hakkında yürütülen dava sürecinin gündemde olduğu bir döneme denk geldi. Barım, televizyon sektöründe tekelleşme suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra, 27 Ocak'ta tutuklanmıştı. Ancak esas suçlama, 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemleriyle bağlantılı.