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Ayşe Barım tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi

Ayşe Barım tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi

Ayşe Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme yardım etme' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan adliyeye sevk edilen menajer Ayşe Barım, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialara ilişkin soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Barım'ın İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Barım, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Öğle saatlerinde adliyeye getirilen Barım'ın savcılıkta ifadesi alınmaya başlandı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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