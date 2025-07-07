Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında! Ağlayarak böyle ifade verdi
Gezi Parkı soruşturmasında tutuklanan menajer Ayşe Barım, bugün Çağlayan Adliyesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Barım'a destek için birçok ünlü oyuncu adliyeye geldi. Mahkeme salonunda ağlayarak kendini savunan Barım, hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu belirterek, "Kalbimde 6 ayrı hastalık tespit edildi. Ben son derece sağlıksız bir şekilde yaşam mücadelesi veriyorum. Bu cezanın orantısız olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı
Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada tutuklu sanık Ayşe Barım ve avukatları hazır bulundu.
ÜNLÜLER DESTEK İÇİN ADLİYEYE GELDİ
Aralarında Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birce Akalay'ın da bulunduğu bazı ünlü isimler ise Ayşe Barım’ın davasına izleyici olarak katılmak üzere adliyeye geldi.
ÜNLÜLER DESTEK İÇİN ADLİYEYE GELDİ
Aralarında Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birce Akalay'ın da bulunduğu bazı ünlü isimler ise Ayşe Barım’ın davasına izleyici olarak katılmak üzere adliyeye geldi.
ALKIŞLARLA KARŞILADILAR
İzleyiciler, duruşma salonuna sanık Barım getirildiği sırada 'Hoş geldin Ayşe' diyerek alkışladılar. Duruşma, kimlik tespiti yapılmasıyla devam ediyor.
AĞLAYARAK İFADE VERDİ
Mahkemede ifade veren Barım, kendisi hakkında karalama kampanyası yürütüldüğünü belirterek, ”Benimle ilgili bütün iddialar asılsızdır. Bu iddialar sosyal medyada kimliği belirsiz kişilerce yayılmıştır. Boğaziçi üniversitesinde mezun olduktan sonra Londra’da iletişim eğitimi aldım. 2002 yılında menajerlik şirketim olan ID iletişimi kurdum. Ocak ayında hakkımda karalama kampanyası başlatıldı.