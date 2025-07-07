BIST 10.116
DOLAR 39,99
EURO 46,98
ALTIN 4.256,11

Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında! Ağlayarak böyle ifade verdi

|
Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında! Ağlayarak böyle ifade verdi

Gezi Parkı soruşturmasında tutuklanan menajer Ayşe Barım, bugün Çağlayan Adliyesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Barım'a destek için birçok ünlü oyuncu adliyeye geldi. Mahkeme salonunda ağlayarak kendini savunan Barım, hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu belirterek, "Kalbimde 6 ayrı hastalık tespit edildi. Ben son derece sağlıksız bir şekilde yaşam mücadelesi veriyorum. Bu cezanın orantısız olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı

Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında! Ağlayarak böyle ifade verdi - Resim: 1

Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada tutuklu sanık Ayşe Barım ve avukatları hazır bulundu.

110
Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında! Ağlayarak böyle ifade verdi - Resim: 2

ÜNLÜLER DESTEK İÇİN ADLİYEYE GELDİ

Aralarında Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birce Akalay'ın da bulunduğu bazı ünlü isimler ise Ayşe Barım’ın davasına izleyici olarak katılmak üzere adliyeye geldi.

210
Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında! Ağlayarak böyle ifade verdi - Resim: 3

ÜNLÜLER DESTEK İÇİN ADLİYEYE GELDİ

Aralarında Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birce Akalay'ın da bulunduğu bazı ünlü isimler ise Ayşe Barım’ın davasına izleyici olarak katılmak üzere adliyeye geldi.

ALKIŞLARLA KARŞILADILAR
İzleyiciler, duruşma salonuna sanık Barım getirildiği sırada 'Hoş geldin Ayşe' diyerek alkışladılar. Duruşma, kimlik tespiti yapılmasıyla devam ediyor.

310
Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında! Ağlayarak böyle ifade verdi - Resim: 4

AĞLAYARAK İFADE VERDİ

Mahkemede ifade veren Barım, kendisi hakkında karalama kampanyası yürütüldüğünü belirterek, ”Benimle ilgili bütün iddialar asılsızdır. Bu iddialar sosyal medyada kimliği belirsiz kişilerce yayılmıştır. Boğaziçi üniversitesinde mezun olduktan sonra Londra’da iletişim eğitimi aldım. 2002 yılında menajerlik şirketim olan ID iletişimi kurdum. Ocak ayında hakkımda karalama kampanyası başlatıldı.

410