Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında! Ağlayarak böyle ifade verdi

ÜNLÜLER DESTEK İÇİN ADLİYEYE GELDİ

Aralarında Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birce Akalay'ın da bulunduğu bazı ünlü isimler ise Ayşe Barım’ın davasına izleyici olarak katılmak üzere adliyeye geldi.