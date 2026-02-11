Ayşe Barım için karar günü! Ağırlaştırılmış müebbet istendi

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı davada, menajer Ayşe Barım'ın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Bugün hakim karşısına çıkan Barım, savunmasında suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini söyledi. Barım için kararın çıkması bekleniyor.Abone ol
Barım'ın yargılandığı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını celse arasında dosyaya sundu.
Mütalaada Barım'ın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
Ayşe Barım, duruşma için İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Hakim karşısına çıkan Barım, savunmasında suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini söyledi.