BIST 13.890
DOLAR 43,64
EURO 52,03
ALTIN 7.088,59
HABER /  GÜNCEL

Ayşe Barım için karar günü! Ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ayşe Barım için karar günü! Ağırlaştırılmış müebbet istendi

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı davada, menajer Ayşe Barım'ın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Bugün hakim karşısına çıkan Barım, savunmasında suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini söyledi. Barım için kararın çıkması bekleniyor.

Abone ol

Barım'ın yargılandığı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını celse arasında dosyaya sundu.

Mütalaada Barım'ın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Ayşe Barım, duruşma için İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Hakim karşısına çıkan Barım, savunmasında suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Epstein belgelerinde sansürlenen 6 zengin ve güçlü isim bakın kim çıktı
Epstein belgelerinde sansürlenen 6 zengin ve güçlü isim bakın kim çıktı
İstanbul Valiliği'nden Ramazan genelgesi
İstanbul Valiliği'nden Ramazan genelgesi
ALO 171, sigarayı bırakmak isteyenleri bir yıl boyunca yakından takip ediyor
ALO 171, sigarayı bırakmak isteyenleri bir yıl boyunca yakından takip ediyor
İzmir'de öldürülen 23 yaşındaki Sinan ile ilgili korkunç gerçek!
İzmir'de öldürülen 23 yaşındaki Sinan ile ilgili korkunç gerçek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek
Bahçeli’nin eğitim gördüğü tarihi okulda yangın
Bahçeli’nin eğitim gördüğü tarihi okulda yangın
Ocak ayında en çok satılan ilk 10 otomobil belli oldu
Ocak ayında en çok satılan ilk 10 otomobil belli oldu
En-Nesyri gollerine başladı! Yeni takımında fırtına gibi esti
En-Nesyri gollerine başladı! Yeni takımında fırtına gibi esti
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Epstein dosyalarında adı geçen Fransız diplomatla ilgili soruşturma başlattı
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Epstein dosyalarında adı geçen Fransız diplomatla ilgili soruşturma başlattı
Reis Gıda yarım asırlık tecrübesiyle Türk bakliyatını dünyanın 26 ülkesine taşıyor
Reis Gıda yarım asırlık tecrübesiyle Türk bakliyatını dünyanın 26 ülkesine taşıyor
İstanbul'a kar yağacak mı? Orhan Şen tarih verdi
İstanbul'a kar yağacak mı? Orhan Şen tarih verdi
Atama kararı sonrası CHP'den dikkat çeken hamle! "Hazır olun"
Atama kararı sonrası CHP'den dikkat çeken hamle! "Hazır olun"