Ayşe Barım için Adli Tıp'tan yeni karar çıktı! Sağlık durumu kritik...
Dizi sektöründe tekelleşme iddiasıyla gündeme gelip Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım, sağlık sorunları nedeniyle Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.
Barım hakkında adli tıptan yeni karar çıktı. Ayşe Barım'ın hastanedeki tedavisinin ardından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığı hakkında değerlendirme yapılacak. İşte kararın detayları...
Dizi sektöründe tekelleşme iddiasıyla gündeme gelip Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım, sağlık sorunları nedeniyle Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Sağlık durumunun ağır olduğu belirtilen Barım, son olarak Adli Tıp Kurumu tarafından tam teşekkürlü hastaneye sevk edildi. Barım'ın hastanedeki tedavisinin ardından, sağlık durumu açısından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığı konusunda değerlendirme yapılacak.
DEĞERLENDİRME YAPILACAK
Raporda, ATK 11. İhtisas Kurulu'nun 23 Temmuz'da verdiği mütalaasına yer verilerek, şunlar kaydedildi:
"İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Radyoloji-Girişimsel Nöroradyoloji, Gastroenteroloji ve Psikiyatri klinikleri bulunan tam teşekküllü eğitim ve araştırma veya üniversite hastanesine sevkinin sağlanarak, kilo kaybı etiyolojisinin araştırılması, kesin teşhisinin konulması, önerilen kardiyak işlemlerin sağlanması ve etkin tedavisinin düzenlenmesi gerektiği, hastaneden taburculuğundan sonra son durumunu gösterir ayrıntılı fiziki muayene bulgularını içeren sağlık kurulu raporu, yeni yapılacak ekokardiyografi raporu ve tetkiklerinin gönderilmesi sonrasında, sağlık durumu açısından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığı hususunda değerlendirilme yapılabileceği oy birliğiyle mütalaa olunur."
NE OLMUŞTU?
Televizyon sektöründe tekelleşme suçlamasıyla gündeme gelen ve hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı protestolarına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınmıştı.
Savcılık, ifadenin ardından Barım’ı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmiş sevk yazısında Ayşe Barım’ın oyuncuları sosyal medyadan paylaşımlar yapmaya yönlendirdiği aktarılmıştı.
Ayşe Barım Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüse yardım etme suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahkemeye çıkan Barım'ın tutukluluğunun devamına karar verilmişti.