Ayşe Arman'dan samimi sözler! Boğaz manzaralı evi olay
Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren gazeteci Ayşe Arman, bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Arman'ın evi görenleri hayran bıraktı.
Arman, Arnavutköy'deki evinin detaylarını paylaştı. Küçük ama mütevazı yapısıyla öne çıkan evin Boğaz manzarası ve içindeki kocaman kitaplık gözlerden kaçmadı. Evin yatak odasında ise Boğaz'a bakan, boydan boya uzanan geniş cam detayının yer alması dikkat çekti.
2004 yılında Ömer Dormen ile evlenen gazeteci Ayşe Arman, gündeme dair yorumları ve yaptığı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.
Ünlü isim bu kez açıklamalarıyla değil, Arnavutköy'deki evini paylaştığı görüntülerle gündeme geldi.
Küçük ama mütevazı yapısıyla dikkat çeken evin iç detayları ilgi uyandırdı.