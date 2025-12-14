BIST 11.311
Ayşe Arman'dan samimi sözler! Boğaz manzaralı evi olay

Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren gazeteci Ayşe Arman, bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Arman'ın evi görenleri hayran bıraktı.

Ayşe Arman'dan samimi sözler! Boğaz manzaralı evi olay - Resim: 1

Arman, Arnavutköy'deki evinin detaylarını paylaştı. Küçük ama mütevazı yapısıyla öne çıkan evin Boğaz manzarası ve içindeki kocaman kitaplık gözlerden kaçmadı. Evin yatak odasında ise Boğaz'a bakan, boydan boya uzanan geniş cam detayının yer alması dikkat çekti.

Ayşe Arman'dan samimi sözler! Boğaz manzaralı evi olay - Resim: 2

2004 yılında Ömer Dormen ile evlenen gazeteci Ayşe Arman, gündeme dair yorumları ve yaptığı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Ayşe Arman'dan samimi sözler! Boğaz manzaralı evi olay - Resim: 3

Ünlü isim bu kez açıklamalarıyla değil, Arnavutköy'deki evini paylaştığı görüntülerle gündeme geldi. 

Ayşe Arman'dan samimi sözler! Boğaz manzaralı evi olay - Resim: 4

Küçük ama mütevazı yapısıyla dikkat çeken evin iç detayları ilgi uyandırdı.

