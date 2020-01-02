Ayşe Arman'a doğum günü sürprizi yapan eşi Ömer Dormen'in el hareketi olay oldu!
9 Aralık'ta 50'inci yaşına giren Ayşe Arman'a eşi Ömer Dormen'in hazırladığı sürpriz video olay oldu.
Yaptığı röportajlarla ses getiren Ayşe Arman 9 Aralık'ta 50'inci yaşını kutladı. Bir konferansta konuşma yapan Arman, her şeyden konuşma yaparken eşi Ömer Dormen'in düzenlediği partiyle büyük şok geçirdi.
Ömer Dormen, yaklaşık bir ay önce eşi Ayşe Arman'a düzenlediği doğum günü sürprizine ait görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. Dormen'in doğum günü sürprizinin başında Arman'a yaptığı kapak hareketi ise herkesi şaşkına çevirdi.
Dormen, Instagram hesabından yayınladığı parti videolarına şu notu düştü: "Aradan bir ay geçmiş olabilir ama Ayşe'ye hazırladığımız doğum günü sürprizine onun gösterdiği şaşkınlık ifadesi hala gözümün önünde. İntikamım acı oldu gerçekten...
Hadi gelin siz de görün ne kadar çok detayla uğraştığımızı! En başta sürprizi bu kadar anlamlı hale getiren ve dünyanın dört bir yanından gelen bütün işbirlikçi dostlarımıza teşekkür ederim."