Ayşe Arman Selin Ciğerci ile röportajı duyurdu! Bir takipçisi sinirlendirince cevabı yapıştırdı!
Ayşe Arman, Selin Ciğerci ile yaptığı röportajı havuz fotoğrafı ile duyurunca olanlar oldu. Bir takipçinin yorumu herkesi kızdırdı, cevap ise gecikmedi.
Selin Ciğerci, Ayşe Arman ile yaptığı röportajı sosyal medya hesabı Instagram'dan bir paylaşım ile duyurmuş ve ne kadar heyecanlı olduğunu dile getirmişti. Ayşe Arman da Ciğerci ile yaptığı röportajın haberini aynı şekilde sosyal medya hesabı Instagram'dan beraber havuzda çekildikleri bir kare ile duyurdu. Yalnız Arman'ın paylaşımına gelen bir yorum birçok Ciğerci hayranını kızdırdı. Ayşe Arman ise cevap veremeden geçemedi.
Ayşe Arman, sosyal medya hesabı Instagram'dan çekilen bu havuz fotoğrafını Selin Ciğerci ile yaptıkları röportajı duyurmak için paylaştı. Arman, ''Yarın bi @selincigerciröportajı geliyoooo💫 havuzlu fotoğraflarla...'' notuyla paylaşımda bulundu.
Ayşe Armanın paylaşımının altına gelen yorum, "Röportaj okunmuyor havuza girip paylaşınca okunur mu diye düşündünüz acaba? Ama bence okunmaz Selin Ciğerci kim, sanatı nedir?" şeklinde olunca Arman cevap vermeden geçemedi.
Arman, gelen bu yorum üzerine yüzüne asit atılarak yanan Berfin'i hatırlatarak, "Yüzüne asit atılmış Berfin'e 100 bin lira bağışlıyor, siz napıyorsunuz?" cevabını verdi. Arman'ın bu açıklamasının ardından Ciğerci'ye hayranları tarafından beğeni yağdı.