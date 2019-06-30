Ayşe Arman Selin Ciğerci ile röportajı duyurdu! Bir takipçisi sinirlendirince cevabı yapıştırdı!

Selin Ciğerci, Ayşe Arman ile yaptığı röportajı sosyal medya hesabı Instagram'dan bir paylaşım ile duyurmuş ve ne kadar heyecanlı olduğunu dile getirmişti. Ayşe Arman da Ciğerci ile yaptığı röportajın haberini aynı şekilde sosyal medya hesabı Instagram'dan beraber havuzda çekildikleri bir kare ile duyurdu. Yalnız Arman'ın paylaşımına gelen bir yorum birçok Ciğerci hayranını kızdırdı. Ayşe Arman ise cevap veremeden geçemedi.