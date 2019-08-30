Ayrılmak isteyen sevgilisini yakarak öldüren sanık, tahliyesini istedi

''Kolum aleve alınca, Şengül de alev aldı'': Varol ifadesinde şu cümleleri sarf etti; "Şengül Vatansever ile 2 yıldır arkadaşlığımız var. Ailesi evlenmemize karşı çıkıyordu. Kendisiyle gece boyu telefonla görüştük. Sabaha karşı Kütahya’dan Bursa’ya geldim. Buluşup, arabaya aldım. Yarım saat sohbet ettik. Ailesinin evlenmemizi istememesinden dolayı sinirlendim. Köyde yaşadığım ve gazla çalışan arabam ile yollarda kaldığım için 2,5 litre benzini bagajımda bulunduruyordum. Arabadan indik. Benzini kollarıma döküp, yere bıraktım. Şengül de alıp üzerine döktü. Kendime zarar vermek için kollarıma döktüğüm benzini çakmakla ateşe verdim. Kolum aleve alınca, Şengül de alev aldı.