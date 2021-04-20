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Ayrıldıkları konuşuluyordu! Hadise'den Kaan Yıldırım hamlesi!

Ayrıldıkları konuşuluyordu! Hadise'den Kaan Yıldırım hamlesi!

Hadise'nin Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiası Kaan Yıldırım'la ilişkisinin bitmesine sebep olduğu konuşuluyordu. Hadise, Kaan Yıldırım'ı Instagram'da takip ederek iddiaları yalanlamış oldu.

Ayrıldıkları konuşuluyordu! Hadise'den Kaan Yıldırım hamlesi!

Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan Hadise ile Kaan Yıldırım'la ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Hadise hakkında çıkan iddialar yüzünden ilişkilerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan ünlü çiftin, ayrıldığı öne sürülmüştü.

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Ayrıldıkları konuşuluyordu! Hadise'den Kaan Yıldırım hamlesi!

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan ve yakın bir zamanda evlenmeleri beklenen çift, çıkan haberlerin ardından sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başladı.

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Ayrıldıkları konuşuluyordu! Hadise'den Kaan Yıldırım hamlesi!

Daha önce 12 milyon takipçili hesabından kimseyi takip etmeyen şarkıcı, bu sefer kural bozdu. 35 yaşındaki popçu, ayrıca bu hamlesiyle 'ayrılık' iddialarını da yalanlamış oldu.

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Ayrıldıkları konuşuluyordu! Hadise'den Kaan Yıldırım hamlesi!

Aşkını koluna kazıdı

Öte yandan şarkıcının, sol bileğine kendisinin ve Kaan Yıldırım'ın adlarının baş harflerini dövme yaptırdığı ileri sürülmüştü. İki harfin arasındaki kalp işareti de dikkat çekmişti.

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