Ayrıldıkları konuşuluyordu! Hadise'den Kaan Yıldırım hamlesi!
Hadise'nin Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiası Kaan Yıldırım'la ilişkisinin bitmesine sebep olduğu konuşuluyordu. Hadise, Kaan Yıldırım'ı Instagram'da takip ederek iddiaları yalanlamış oldu.
Geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlayan Hadise ile Kaan Yıldırım'la ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Hadise hakkında çıkan iddialar yüzünden ilişkilerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan ünlü çiftin, ayrıldığı öne sürülmüştü.
Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan ve yakın bir zamanda evlenmeleri beklenen çift, çıkan haberlerin ardından sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başladı.
Daha önce 12 milyon takipçili hesabından kimseyi takip etmeyen şarkıcı, bu sefer kural bozdu. 35 yaşındaki popçu, ayrıca bu hamlesiyle 'ayrılık' iddialarını da yalanlamış oldu.
Aşkını koluna kazıdı
Öte yandan şarkıcının, sol bileğine kendisinin ve Kaan Yıldırım'ın adlarının baş harflerini dövme yaptırdığı ileri sürülmüştü. İki harfin arasındaki kalp işareti de dikkat çekmişti.