Aynur Aydın'ın şıpsevdi sözleri olay oldu! 'Küçükken çok aşık olurdum'
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, önceki akşam Nişantaşı'nda bir mekanda sahne aldı. Aydın, gazetecilerin sorduğu "Hayatınızda kimse var mı, aşık mısınız?" sorularına yanıt verdi.
Şarkıcı Aynur Aydın, önceki gece Nişantaşı'nda bir mekanda sahne aldı. Muhabirlerle konser öncesi ayak üstü sohbet eden Aydın, sorulan sorulara cevap verdi. Ünlü şarkıcı kendisine sorulan "Hayatınızda kimse var mı, aşık mısınız?" sorusunu şöyle yanıtladı:
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Ben küçükken çok aşık olurdum. Şıpsevdi gibiydim ama şimdi aşık mıyım? Değilim. Seviyor muyum? Hayatımdaki herkesi seviyorum.
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Sevgilisi olduğunu da ima eden Aynur Aydın, "Belki de içeride bir yerlerden izliyordur" diyerek sahnedeki yerini aldı.
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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Aydın, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırtmıştı.
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