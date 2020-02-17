Aynur Aydın'ın şıpsevdi sözleri olay oldu! 'Küçükken çok aşık olurdum'

Şarkıcı Aynur Aydın, önceki gece Nişantaşı'nda bir mekanda sahne aldı. Muhabirlerle konser öncesi ayak üstü sohbet eden Aydın, sorulan sorulara cevap verdi. Ünlü şarkıcı kendisine sorulan "Hayatınızda kimse var mı, aşık mısınız?" sorusunu şöyle yanıtladı: