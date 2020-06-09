Aynı maskeyi defalarca kullanan Esra Akkaya bakın hangi hastalığı kaptı
Oyuncu Esra Akkaya, tek kullanımlık koronavirüs maskesini defalarca kullanınca hasta oldu.
Oyuncu Esra Akkaya, koronavirüs salgını süresince kendisini Bodrum'daki evinde oğlu Can Alex ve annesi ile beraber gönüllü karantinaya aldı. Yalnızca zaruri olduğu sürece evden dışarı çıkan Esra Akkaya, zaman zaman da sosyal medya hesabı üzerinden sevenleriyle takipleşiyor.
Son olarak ise Instagram hesabından çektiği bir video ile hem itirafta bulunan hem de sevenlerini uyaran Esra Akkaya, aynı maskeyi defalarca kullandığı için enfeksiyon kaptığını dile getirdi.
Oyuncu, tek kullanımlık olan maskeyi birden fazla kullandığını itiraf ederek bunun sonucunda gözyaşı yolu iltihabı olduğunu söyledi.
Takipçilerinin de benzer hataya düşmemeleri konusunda uyarıda bulunan Esra Akkaya, şu ifadeleri kullandı:
''Bir süredir yoktum. Bunun nedeni göz yaşı yolu iltihabı oldum. Çok acayip bir şey maske hastalığıymış. Aman diyeyim dikkat edin.''