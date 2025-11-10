Aynadaki Yabancı dizisi finale gidiyor! Maliyet finali getirdi...

ERKEN FİNALLERİN SEBEBİ: ARTAN MALİYETLER

Geçtiğimiz hafta 6. bölümüyle ekranlarda yer alan dizi, izleyici ilgisinin düşmesiyle birlikte yayın hayatını sonlandırıyor. Böylece bu sezon final yapan diziler arasına "Aşk ve Gözyaşı" ile "Ben Onun Annesiyim" de katılmış oldu. Toplamda üç yapımın kısa sürede final kararı alması, sektörde artan maliyetlerin yapımcılar üzerindeki baskısını bir kez daha gözler önüne serdi. ATV'nin iki dizisi ve NOW'un bir yapımı, bu sezon beklenenden erken şekilde ekran macerasını tamamlamış oldu.