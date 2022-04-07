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AYM'den Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar ile ilgili karar

AYM'den Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar ile ilgili karar

Anayasa Mahkemesi, Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar'ın pasaportuna el konulmasının 'hak ihlali' olduğuna ve Dündar'a 22 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar'ın pasaportunun iptal edilmesini hak ihlali saydı.

Almanya'da bulunan Can Dündar, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle ''casusluk" suçundan 18 yıl 9 ay, "FETÖ'ye yardım" suçundan ise 8 yıl 9 ay hapis cezası almıştı.

Dilek Dündar, eşinin yanına gitmek üzere 3 Eylül 2016 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitti.

Ancak Can Dündar'ın firari olduğu gerekçesiyle pasaportuna el konuldu.

Anayasa Mahkemesi hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve soruşturma bulunmayan Dilek Dündar'ın pasaportunun iptal edilmesini özel hayata ve aile hayatına saygı hakkına ihlal saydı.

Yerel mahkemeden hak ihlalinin giderilmesini isteyen Yüksek Mahkeme, Dilek Dündar'a 22 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

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