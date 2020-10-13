AYM Üyesi Engin Yıldırım'dan olay tweet!
Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Türkiye, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun kararını tartışıyor. AYM'nin hak ihlali kararı sonrası İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin kararını reddederek, kararında direndi. Yerel mahkemenin bu kararı sonrası AYM Üyesi Engin Yıldırım, twitter hesabından Anayasa Mahkemesi'nin fotoğrafıyla birlikte "ışıklar yanıyor" mesajını paylaştı.
111
Engin Yıldırım'ın bu mesajı, kısa sürede yeni bir tartışmanın daha fitilini ateşledi. Gazeteci İsmail Saymaz, Yıldırım'ın tweetini alıntılayarak "Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’dan anlamlı tweet..." paylaşımı yaptı.
211
İşte Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın mesajının ardından sosyal medyada yer alan yorumlar;
311
411