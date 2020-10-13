AYM Üyesi Engin Yıldırım'dan olay tweet!

Engin Yıldırım'ın bu mesajı, kısa sürede yeni bir tartışmanın daha fitilini ateşledi. Gazeteci İsmail Saymaz, Yıldırım'ın tweetini alıntılayarak "Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’dan anlamlı tweet..." paylaşımı yaptı.