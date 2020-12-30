Aylin Sözer'in katili, cinayetin ardından kardeşine 260 bin TL göndermeye çalışmış

Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız, öldürdüğü kadının tüm parasını çalmaya çalışmış. Sözer'i öldürdükten sonra telefonunu alan Ayyıldız, Sözen'in hesabından kendi kardeşine 260 bin lira göndermeye çalışmış. Banka şüphelenip Sözen'i arayınca transfer gerçekleşmemiş.

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İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi'nde görevli öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer'i, Maltepe'deki evinde boğazını keserek öldüren ve cesedini yakmaya çalışan cinayet zanlısı Kemal Ayyıldız'ın cinayetin ardından ölü soyuculuğa kalkıştığı ortaya çıktı.

Gayrettepe'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne getirilen katil Kemal Ayyıldız, burada Aile İçi Şiddet Bürosu savcısınca sorgulandı. Katil Kemal Ayyıldız, ifadesinin alınmasının ardından 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sözer'in telefonundan asistanına mesaj atarak para istemiş

Polisin yaptığı incelemede Ayyıldız'ın, cinayeti işledikten sonra Sözer'in asistanına, onun cep telefonundan mesaj atarak, hesabına göndereceği parayı nakde çevirip kuryeyle kendisine getirmesini istemiş. Bu istekten şüphelenen asistanın Sözer'i telefonla aradığı, telefon açılmayınca da Sözer'in kız kardeşi Nihal Sözer'e ulaştığı anlaşıldı. Nihal Sözer'in daha sonra ablasının evine gittiği ve kapının açılmaması üzerine polise haber verdiği öğrenildi.

Kardeşine 260 bin lira göndermeye çalışmış

Katil Kemal Ayyıldız'ın, asistandan para alamaması üzerine Aylin Sözer'in cep telefonundaki uygulamadan banka hesabına girerek erkek kardeşinin hesabına 260 bin lira EFT yaptığı belirlendi. Ancak bankanın ise yüksek meblağ nedeniyle Aylin Sözer'i aradığı, telefonu açmaması üzerine EFT'yi askıya aldığı belirlendi.

Evde uyuşturucu kullanıp ziynet eşyalarını almış

Evde yapılan aramada, Ayyıldız'ın uyuşturucu madde kullandığı, gözaltına alındığında da üzerinde 3 gram metamfetamin ile maktule ait ziynet eşyaları bulunduğu tespit edildi.

'Ekmek bıçağıyla yanlışlıkla öldürdüm'

Kemal Ayyıldız ifadesinde, gündelik işlerde çalıştığını, maktul ile 2009'da internet ortamında tanıştıklarını, o sırada kendisinin İstanbul'da, Sözer'in ise dil eğitimi için ABD'de olduğunu söyledi. Sözer ile ilk kez 2011'de yüz yüze görüştüğünü, dönem dönem görüşmeye devam ettiğini, kasımdan beri sık görüşmeye başladığını ileri süren Kemal Ayyıldız, evli ve üç çocuk babası olduğunu, eşinin kamu görevlisi olarak Manisa'ya atandığını anlattı.

Polis beni öldürsün diye yangın çıkardım

Ayyıldız, kendisinin dün saat 08:40 sıralarında Sözer'in evine gittiğini, yılbaşında eşinin yanına gideceğini söylemesi üzerine Sözer ile aralarında tartışma çıktığını ve ekmek bıçağıyla kadını yanlışlıkla öldürdüğünü öne sürdü. Ayyıldız, daha sonra polisin eve geldiğini belirterek, evdeki yangını polisin kendisini öldürmesi için çıkardığını ve doğal gaz borusunu kesip polise doğrulttuğunu ifade etti.