Aylin Coşkun Volkan Aslan'la imam nikahı kıydı mehir olarak bakın ne istedi

Son günlerde ünlülerin boşanma davaları ve alacakları tazminatları konuşurken şarkıcı Aylin Coşkun, çok daha farklı bir konu ile gündeme geldi. Şarkıcı Coşkun, hayatını Volkan Aslan ile hayatını birleştirmeden önce imam nikahı kıydırdı. Coşkun, Aslan'dan mehir olarak 10 külçe altın istedi.