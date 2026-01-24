Aylardır yoğun bakımdaydı! Fatih Ürek'le ilgili beklenen açıklama geldi
15 Ekim'de evinde geçirdiği ani kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Günlerdir merak edilen sürece ilişkin bu kez Ürek'in avukatı tarafından paylaşıldı ve açıklama magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.
15 Ekim'de evinde geçirdiği ani kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan Fatih Ürek'in sağlık sürecine ilişkin merak edilenlere bu açıklama ışık tuttu. Ünlü sanatçının son durumunu belirten Ürek'in avukatının açıklaması gündem oldu.
Evinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede entübe edilen 59 yaşındaki Fatih Ürek'in durumu ciddiyetini koruyor.
Yaklaşık 20 dakika süren müdahalenin ardından kalbi yeniden çalıştırılan Ürek'e stent takıldığı ve kalple ilgili sorunun kontrol altına alındığı açıklanmıştı.
Ancak uzun süren CPR sürecinde beynine yeterli oksijen gidip gitmediğinin net olarak bilinmemesi nedeniyle doktorlar tarafından uyutulmasına karar verilmişti. Başlangıçta birkaç gün sürmesi öngörülen bu süreç, yaklaşık üç ayı buldu.