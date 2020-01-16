Aylara göre bebeklerin uyku ihtiyacı ve uyuma süreleri

Bebeklerin uyku ihtiyaçları ve uyuma süreleri ay ay değişik gösterir. Başlarda sürekli uyuyan bebeğiniz zaman ilerledikçe daha fazla uyanık kalmaya, uykuya direnmeye başlar. Çocuğunuzun yeterince uyuyup uyumadığından emin değilseniz haberimizdeki ay ay uyku sürelerinin detayları sizi aydınlatabilir.

Bebeklerin büyümesi için uyku oldukça önemli. Çünkü sağlıklı uyuyamayan bebeklerin bağışıklık sistemi de zayıflıyor. Kaliteli ve kesintisiz gece uykusu bebeklerin büyümelerinde ve beyin gelişiminde önemli bir role sahip. Mükemmel bir gece uykusu, bebeğinizin gün boyu öğrendiklerini düzenlemesine olanak verir. Uyku, bebeğin enerji depolarını yenileyerek yeni güne mutlu, zinde ve en önemlisi öğrenmeye açık olarak başlamasını sağlar. Uyku, bebeğin büyüme gelişmesini ve zihinsel gelişimini de hızlandırır. Ancak uyku düzenleri bebekten bebeğe ve bebeğin yaşına göre değişiklikler gösterebiliyor.

Bebekler günde kaç saat uyumalı?

0-3 ay: Gündüz uyku düzeni henüz oturmadığından günde 4-5 kez uyuyabiliyorlar.

3-4 ay: Gündüz uykuları düzene girmeye başlıyor. Genellikle günde dört kez uyuyorlar.

4. ay: Üç gündüz uykusu uyumaya başlıyorlar.

5-8 ay: Bu dönemde genellikle iki uzun, bir de kısa olmak üzere üç uyku uyuyorlar. Yedinci aydan itibaren son uykuya direnme başlayabiliyor ve iki uykuya geçiş başlayabiliyor.

9-18 ay: Çoğu bebek bu dönemde iki gündüz uykusu uyuyor ama tek uykuya geçiş sinyalleri 10’uncu aydan itibaren bile başlayabiliyor.

Her yaşın uyku ihtiyacı farklı

İlk ay: Toplam günlük uyku süresi 18–20 saat arasında değişir.

İkinci ay: 15,5–17 saat arası olan toplam uyku süresinin 8,5–10 saati gece, geri kalanı gündüz uykusu olarak gerçekleşir.

Üçüncü ay: Toplam uyku süresi 15 saattir. Bunun 10 saati gece, beş saati gündüz gerçekleşmeli.

4-5. aylar: Gece uyku süresi 10-11 saat ve gündüz uyku süresi 4-5 saat arası olmalı. Ayrıca dördüncü aydan sonra uyku eğitiminin başlaması da büyük önem taşıyor.

6-8. aylar: Bebekler, 10–12 saat gece uykusu ve gündüz yeterli kaloriyi aldıkları sürece gece beslenmeye ihtiyaç duymazlar. Birçok çocuk, gündüz iki kere uyur, bazen de üç kez uyuyabilir.

9-12. aylar: Dokuz aylıkken geceleri ortalama 11, gündüzleri üç saat uyur.

12’nci aya gelindiğinde gündüz uykusu ortalama 2.5 saate düşerken, gece uykusu 11 saat 15 dakikaya kadar uzar.

12-18. aylar: Bu aylardaki en büyük değişim 18’inci aya gelindiğinde iki yerine bir kez gündüz uykusu uyuyor olmasıdır.

18 ay-2.5 yaş: 18’nci ayda geceleri ortalama 11 saat 15 dakika uyurken, gündüzleri tek uykuda 2.5 saat uyur.

2.5 yaşına geldiğinde ise gece uykusu 11 saate, gündüz uykusu da iki saate düşer.

2.5-5 yaş: Üç yaşında geceleri 10.5 saat, gündüzleri 1.5 saat uyurken, dört yaşına geldiğinde birçok çocuk gündüz uykusunu kaldırır ve gece uykusu 11,5 saate uzar. Beş yaşında bu süre 11 saate düşer.