Aylar sonra sevindiren kare! Kadir İnanır ilk kez ayakta

Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır, aylarca süren yoğun fizik tedavi sürecinin ardından ilk kez ayakta görüntülendi. Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun paylaştığı karede usta sanatçının dinç ve güçlü hali dikkatlerden kaçmadı.
Beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan ve yaklaşık 4 ay yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncu, 2024 yılında taburcu edilmişti. Tedavi süreci devam eden İnanır’dan aylar sonra sevindiren bir fotoğraf geldi.
Kadir İnanır’ın yaklaşık bir yıldır fizik tedavi süreci sürüyordu. Bu zorlu süreçte usta sanatçıyı dostları ve sevenleri yalnız bırakmıyor.