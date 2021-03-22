Ayla Karaca kilisedeki cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine katılan tiyatro oyuncusu Ulvi Alacakaptan, şunları söyledi:

"Ayla Karaca çok yetenekli, çok kültürlü, 2 tane üniversite bitirmiş gerçek bir İstanbulluydu. Çok hastalıklar atlattı. Koronavirüsü de atlattı fakat sonra diğer hastalıklardan kaybettik.