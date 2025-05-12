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Ayla filmi onun hikayesini anlatmıştı: Kim Eunja hayatını kaybetti

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Ayla filmi onun hikayesini anlatmıştı: Kim Eunja hayatını kaybetti

"Ayla" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Kim Eunja, zatürre sebebiyle yaşamını yitirdi. Acı haberi, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği duyurdu.

Ayla filmi onun hikayesini anlatmıştı: Kim Eunja hayatını kaybetti

Son dönemde demans hastalığı ortaya çıkan Kim, yeniden zatürreye yakalanarak dün hayatını kaybetti. 

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Ayla filmi onun hikayesini anlatmıştı: Kim Eunja hayatını kaybetti

Türkiye'ye sevgisini son anlarına kadar kaybetmeyen Kim, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği tarafından sık sık ziyaret ediliyordu.

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Ayla filmi onun hikayesini anlatmıştı: Kim Eunja hayatını kaybetti

Vefat haberinin ardından Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, cenaze evini ziyaret ederek Kim'in ailesine taziyelerini iletti.

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Ayla filmi onun hikayesini anlatmıştı: Kim Eunja hayatını kaybetti

Gerçek bir hikayeden uyarlanan "Ayla" filmi, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulduğu beş yaşındaki bir kızın bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adı verilen kız çocuğunun hikayesini anlatıyordu.

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