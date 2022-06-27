Aykut Erdoğdu'ya ikinci video şoku! Tuba Torun: Ben g...tümü yırtıyorum onlar dolarla vekil oluyorlar

CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Erdoğdu intikam videolarının ikincisini yayınladı. İlk videoda Aykut Erdoğdu, yeni eşi Tuba Torun için "50 adamla yattı" demişti. İkinci videoda ise Özge Erdoğdu ile konuşan Tuba Torun'un, “Kadın hakları diye ben g. yırtıyorum. Onlar dolarla vekil oluyorlar “ dediği duyuluyor.

CHP'de kaset bombalarının ardı arkası kesilmiyor. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun 25 Nisan 2022'de boşandığı eski eşi Özge Erdoğdu, Twitter'da kendi adını taşıyan "Özge" ismiyle açtığı hesaptan, eski eşi arasında geçen bir telefon kaydını içeren bir video paylaştı. Erdoğdu'nun kendi görüntülerini içeren kayıtta, Aykut Erdoğdu'nun Özge Erdoğdu'yu Tuba Torun ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalıştığı görülüyor.

İlk kaset: Tuba 50'den fazla erkekle yatmıştır

Aykut Erdoğdu, Özge Erdoğdu'ya 3 ay önce evlendiği yeni eşi CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuba Torun için "50'den fazla adamla yatmış" diyor. Özge Erdoğdu bu videoyu "Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu'nun Tuba Torun la ilişkisini öğrendikten hemen sonra… Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, Tuba Torun ile evlendi!" metniyle paylaştı.

Aykut Erdoğdu, eşi Tuba Torun'dan özür diledi

İlk videoyu inkar etmeyip, eni eşinden "yaşattıkları için" özür dileyen Aykut Erdoğdu, ikinci kaset şokuyla karşılaştı. Dün akşam saatlerinde "Özge Erdoğdu'nun hesabından bu kez Tuba Torun'a ait olduğu ileri sürülen ikinci bir ses kaydı paylaşıldı. Tuba Torun ile Özge Erdoğdu arasında geçtiği iddia edilen telefon görüşmesinin ses kaydı şöyle:

-Tuba Torun (ağlayarak): Dolarla milletvekili oluyorlar, ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye g. yırtıyorum. Ş. bir tanesine inandım tamam mı ve inandığım için de evet v.....rum diye kendimi ortaya koydum. Ve şu anda da istifa edeceğim. Sağ olun a.k

- Özge Erdoğdu: Tuba bir sakin ol hayır.

- Tuba Torun: Ben buranın adaletsiz bir dünya olduğunu biliyordum ama bu kadar adaletsiz olduğunu bilmiyordum Özge. Çünkü benim bakılması gereken bir annem var.

Aykut'u aldın Tuba sırada vekillik var!

Video kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken Özge Erdoğdu'nun videonun altına Dolarla vekil oluyorlar, ben "kadın hakları" diye g*tümü yırtıyorum olamıyorum demiştin hatırlıyor musun Tuba Torun Neyse ki artık partidesin, Aykut Erdoğdu yu aldın sırada vekillik var" yazdığı belirlendi.