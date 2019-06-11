Ay’ın yüzeyinde gizemli bir kitle keşfedildi

Jeofiziksel araştırma dergisindeki nisan ayında yayımlanan makaleye göre araştırmaclar Ay’ın en büyük kraterinin üzerinde bilinmeyen bir kitle keşfettiklerini ancak bunun ne olduğu ve nereden geldiği konusunda henüz bir bilgi sahibi olmadıklarını yazdı.