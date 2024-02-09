Ayhan Bora Kaplan'ın çocukluk arkadaşı cezaevinde itirafçı oldu! Emniyet müdürü ile kokain taşırdık

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik dava dosyasına şok bir ifade girdi. Kaplan’ın çocukluk arkadaşı Erhan G., tutuklu bulunduğu cezaevinde itirafçı oldu. Ayhan Bora Kaplan'ın tezgahtar iken uyuşturucu ticaretiyle zenginleştiğini anlatan itirafçı Erhan G., lüks villalarda kadın ticareti yaptıklarını, 2016 yılında Ankara Emniyet Organize Şube Müdürü olan N. ile İstanbul'dan Ankara'ya kokain taşıdıklarını, 'Popstar U.'nun uyuşturucu transferinden sorumlu olduğunu anlattı.

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Ayhan Bora Kaplan ve çetesine yönelik soruşturmada, halen cezaevinde bulunan Kaplan’ın çocukluk arkadaşı Erhan G. mahkemeye başvurarak Kaplan ve suç örgütüyle ilgili 9 sayfalık ifade verdi. Kaplan’ın tezgâhtarlıktan mafya babalığına uzanan hikâyesini anlatan Erhan G., Kaplan'ın lüks villalarda kadın ticareti yaptığını, Popstar U. olarak tanınan isimle uyuşturucu sevkiyatı yaptığını, Ankara'da Organize Şube Müdürü olan N. ile İstanbul'dan Ankara'ya kokain taşıdıklarını anlattı. Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre Erhan G., ifadesinde özetle şunları söyledi:

Servetinin kaynağı uyuşturucu...

- Kaplan uzun yıllar arkadaşımdı, çocukluk arkadaşım. Ankara’da çok sayıda eğlence mekânı var. Ancak bu mekânlar kendi adına değil, adamları adına kayıtlıdır. Sayamayacağım kadar serveti var, lüks bir hayat yaşıyordu. Bugün bu duruma gelmesinin nedeni uyuşturucu ticaretidir. Kaplan, şehir dışında temin ettiği özellikle kokaini Ankara’ya getirerek piyasaya sürüyordu.

Popstar U. uyuşturucu naklinden sorumlu

- İstanbul’da Mardin Kızıltepeli olduğunu bildiğim ancak soyadını hatırlayamadığım ‘Suphan’ isimli şahıstan kokaini alırdı. Kamuoyunda ‘Popstar U.’ olarak bilinen U.G., Kaplan’ın aldığı uyuşturucunun Ankara’ya transferini sağlardı. Kaplan uyuşturucuyu da M.Ç. aracılığıyla piyasaya sürerdi.

Silahları Kahramankazan'da saklardı

- Kaplan ayrıca 2011-2012 yılları arasında K... Şeker Fabrikası Müdürü V.Ö. ile birlikte de uyuşturucu ticareti yapıyordu. Kahramankazan ilçesinde Kaplan’ın silahlarını sakladığı yeri vardı. Issız bir yerde, içerisinde konteyner bulunan hobi bahçesinde. Konteynerin altında ve bahçede çok sayıda silahı vardı.

Lüks villalarda kadın ticareti

- Kaplan, uyuşturucudan elde ettiği paraları da 2 avukatının üzerinden kayıtlı taşımacılık ve eğlence mekânları üzerinden aklardı. Ankara İncek’te 4 katlı lüks villaları var. Bu villaları da masaj salonu ve kadın ticaretinde kullanır. Şu anda cezaevinde hayati tehlikem var, cezaevimin değiştirilmesini istiyorum.

Emniyet Müdürü ile kokain servisi

- 2016 yılında Ankara Emniyet Organize Şube Müdürü olan N., sürekli olarak Kaplan ile İstanbul’a gidip gelirdi. Kaplan’ın eli-ayağı konumunda bir müdürdü. Kaplan’ın narkotik bağlantısını da o sağlıyordu. Mahkemeye teslim edeceğim videoda Kaplan organize müdürü N. ile yemek yerken ve Kaplan N.’ye içerisinde para olduğunu düşündüğüm sarı bir zarf verirken görülüyor.

İstanbul'da çevirmeden o müdür kurtardı

- Ben, Kaplan ve müdür N., sadece benim aracımla 3 kez İstanbul’a gidip geldik. Her gidişimizde Kaplan ve müdür N. ‘Suphan’ isimli şahıstan 10’ar kiloluk kokain alıyordu, sonra Ankara’ya dönüyorduk. Bir keresinde İstanbul çıkışında çevirmeye girdik. Kaplan ve müdür N. önce telaşlandılar, sonra müdür N., polislere kendisini tanıttı, çevirmeye girmeden geçtik.

Kız arkadaşım şüpheli şekilde öldü

- 2016 yılında Yelda A. adında kız arkadaşım vardı. Yelda A.’nın Kaplan’ın eniştesi H.Ç. ile ilişkisi vardı. Kaplan, bu kızı ölümle tehdit etti, adamlarını kızın üzerine gönderdi. Sonrasında 2016 yılında Yelda A. şüpheli bir şekilde intihar etti. Bu intihar olayı da iyi araştırılsa Kaplan ile bağlantısı çıkar.”