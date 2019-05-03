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Ayhan Bilgen'den MHP'li Başkan Tolga Adıgüzel'e iş teklifi

Ayhan Bilgen'den MHP'li Başkan Tolga Adıgüzel'e iş teklifi

Kars Belediye Başkanı HDP'li Ayhan Bilgen, sosyal medya hesabından kendisini belediye başkanı olarak tanımadığını açıklayan MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel'e iş teklifinde bulunacağını açıkladı.

Kars Belediye Başkanı HDP'li Ayhan Bilgen,  MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel'le ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Bilgen, Adıgüzel'e iş teklifi yapacağını açıkladı.

İşte o paylaşım;

Ne olmuştu?

MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel belediye şirket çalışanlarının son günlerde haklarından feragat ederek istifalarının istenmesi iddiaları hakkında açıklama yaptı.

"Senin başkanlığı bizim için yok hükmündedir''

MHP'li Adıgüzel, açıklamasında belediye çalışanlarının işten çıkarılmak istendiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:"Burada dağ kanunları geçmez Ayhan Bilgen! Senin belediye başkanlığın bizim için yok hükmündedir. Siyasi görüşü ne olursa olsun belediye de hakkıyla, alnının teriyle çalışanın her zaman yanında olacağız ve hiç birini sizin o eli kanlı siyasetinize yedirtmeyeceğiz. Senin dağ kadrona belediye de yer açtırmak için bunları yaptığını biliyoruz"

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