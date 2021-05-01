Aygün Aydın videosunda hem Türklere hem Hakan Sabancıya hakaretler savurdu işte sebebi
Hakan Sabancıyla ilişkisi sayesinde para kazandığını söyleyen Aygün Aydın'ın videosu şoke etti. Hem Sabancı'ya hem Türklere demediğini bırakmadı, küfürler savurdu.
Hakan Sabancı'nın mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme gelen Aygün Aydın, durulmuyor. Sabancı'nın önce mesajlarını ardından beğendiği kadınları ifşa edip hakkında yaptığı şaşırtan açıklamalar üzerine bir de video geldi. Sabancı'yla ilişkileri olduğunu söyleyen Aydın, geçtiğimiz gün Sabancı'ya yazdığı veda mesajıyla ilişkilerinin bittiğini fakat kendisinin bu ilişki sayesinde çok para kazandığını anlattı.
Aygül Aydın'ın herkesi şaşırtan veda mesajında şu sözler yer aldı:
"Seninle tanışmamın yarattığı kaosla birlikte 81 ilden gelen maillerden sadece 1 haftada 6 bin 825 CV'yi okuyabildim ve bunlardan 4 bin 313 kişiye bu pandemi sürecinde istihdam sağladım.''
''324 iş birliği teklifinden şimdilik 157 tanesiyle anlaşarak 628 bin TL gelir elde ettim ve bu tutarla ailesinin maddi imkanı olmadığı için kitap alamayan 3 bin 140 öğrenciye test kitabı göndererek hayatlarına dokundum.''
''Birçok insanın hayatına daha da dokunmaya devam edeceğim çünkü daha okumam gereken binlerce mail var. Sen olmasaydın bunca şeyi başaramazdım. Ben tanışıklığımızdan alabileceğim en yüksek ruhsal verimi ve hazzı alıp amacıma ulaşarak doyuma ulaştım.''