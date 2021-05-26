Aygün Aydın şoke etti duş alırken çıplak videosunu çekti Hakan Sabancı ifşası yapmıştı

Geçtiğimiz aylarda Aygün Aydın, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden Hakan Sabancı ile aşk yaşadığını iddia etti. Kendisine inanmayanlar olunca Sabancı ile mesajlarını Instagram'da ifşa etti. Adını sosyal medya ve magazin dünyasında da bu hamlesiyle duyurdu. Ardından da paylaşımlarında hiç hız kesmedi.