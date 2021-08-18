Aygün Aydın Hakan Sabancı'dan vazgeçti yüzük taktı 'Arzu Sabancı şükür duasında'
Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden ve ardından sıklıkla yaptığı Hakan Sabancı paylaşımları nedeniyle hakkında çıkartılan koruma kararını delerek hapse bile giren Aygün Aydın'dan yüzüklü paylaşım...
Hakan Sabancı ile yaşadığı kısa kaçamaktan sonra yazışmalarını ifşa ederek gündeme gelen ve sonrasında Sabancı'dan 'hamile olduğunu' iddia ederek ultrason görüntüleri paylaşarak hakkında koruma kararı çıkartılan ve buna uymadığı için zorlama hapsine giren Aygün Aydın, yeni sevgilisi olduğunu ilan etmesinin ardından yüzüklü bir hikaye paylaştı. Sosyal medyadaki magazin sayfaları bu gelişmeyi "Arzu Sabancı şükür duasında" diye esprili bir şekilde ti'ye aldı.
Aydın'ın oldukça büyük bir taşı olduğu anlaşılan yüzüğünü paylaştığı hikayeyi sonradan kaldırması dikkat çekti.
"Arzu Sabancı şükür duasında"
Sosyal medyadan yayın yapan bazı magazin sayfaları bu yüzüklü görüntüleri "Arzu Sabancı şükür duasında" diye yorumlayarak adeta ti'ye aldı. Arzu Sabancı oğlu Hakan Sabancı hakkında Aygün Aydın'ın ortaya attığı iddialar ve ifşa ettiği yazışmalar hakkında tek bir kelime açıklama ya da yorum dahi yapmamıştı.
Yeni bir aşka yelken açtı
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Aygün Aydın, yeni ilişkisini Instagram'dan yaptığı bu paylaşımla duyurmuştu.