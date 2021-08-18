Aygün Aydın Hakan Sabancı'dan vazgeçti yüzük taktı 'Arzu Sabancı şükür duasında'

Hakan Sabancı ile yaşadığı kısa kaçamaktan sonra yazışmalarını ifşa ederek gündeme gelen ve sonrasında Sabancı'dan 'hamile olduğunu' iddia ederek ultrason görüntüleri paylaşarak hakkında koruma kararı çıkartılan ve buna uymadığı için zorlama hapsine giren Aygün Aydın, yeni sevgilisi olduğunu ilan etmesinin ardından yüzüklü bir hikaye paylaştı. Sosyal medyadaki magazin sayfaları bu gelişmeyi "Arzu Sabancı şükür duasında" diye esprili bir şekilde ti'ye aldı.