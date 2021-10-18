Aygün Aydın Hakan Sabancı'dan bebek mi dünyaya getirdi? 'Şerefsizin kızı' fotoğrafı
Sabancı ailesi varislerinden Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk ve ifşayla gündemden düşmeyen Aygün Aydın geçtiğimiz aylarda ultrason görüntüsü paylaşmasının ardından bu de kez bebek fotoğrafı yayınladı "Bilin bakalım bu hangi şerefsizin kızı?" yazarak sosyal medyada bomba etkisi yarattı.
Cemiyet ve iş dünyasının önde gelen ailelerinden 'Sabancı'ların varislerinden Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa ederek ve Sabancı'nın aldırdığı tedbir kararını deldiği için 3 gün zorlama hapsine girerek gündeme gelen Aygün Aydın, Hakan Sabancı'dan çocuk mu doğurdu? Paylaşımı herkesi hayrete düşürdü!
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aygün Aydın paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Hakan Sabancı ile olan mesajlarını ifşa etmesiyle gündemden düşmeyen Aygün Aydın geçtiğimiz aylarda ultrason fotoğrafı paylaşarak hamile olduğunu açıklamış ardından yaptığı paylaşımda ise bebeğini düşürdüğünü söylemişti.