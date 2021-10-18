Aygün Aydın Hakan Sabancı'dan bebek mi dünyaya getirdi? 'Şerefsizin kızı' fotoğrafı

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aygün Aydın paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Hakan Sabancı ile olan mesajlarını ifşa etmesiyle gündemden düşmeyen Aygün Aydın geçtiğimiz aylarda ultrason fotoğrafı paylaşarak hamile olduğunu açıklamış ardından yaptığı paylaşımda ise bebeğini düşürdüğünü söylemişti.