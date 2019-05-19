Aydın'dan bir kişi eşini 15 bıçak darbesiyle öldürdü
Demirören Haber Ajansı
AYDIN’ın Çine ilçesinde bir kişi tartıştığı 29 yıllık eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü. İşlediği cinayetin şoku ile İlçe Emniyet Müdürlüğü girişindeki bariyerlere çarparak kaza yapan şahsı, polis ekipleri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
AYDIN'ın Çine ilçesinde çiftçilik yapan Hüsamettin Y. (51), tartıştığı 29 yıllık eşi Nergis Y.'yi (45), 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından teslim olmak için otomobiliyle geldiği İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki bariyerlere çarparak yaralanan Hüsamettin Y., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
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Çiftçi Hüsamettin Y., eşi Nergis Y. ile belirlenemeyen nedenle tartışırken Hüsamettin Y., mutfaktan aldığı bıçakla, eşine saldırdı.
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Vücudunun 15 ayrı yerinden bıçaklanan 2 çocuk annesi Nergis Y., olay yerinde yaşamını yitirdi.
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Hüsamettin Y. ise 07 GUK 55 plakalı otomobiliyle kaçtı.
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