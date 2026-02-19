BIST 13.804
Aydın'da şehit yakınları ve gaziler "Büyük Aile Sofrası"nda buluştu

Aydın Valisi Yakup Canbolat, ramazan ayının ilk iftarında şehit yakınları ve gazilerle "Büyük Aile Sofrası" programında bir araya geldi.

Kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından ilk iftar gerçekleştirildi.

Canbolat, burada yaptığı konuşmada, vatan uğruna hayatını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.

Devlet ve millet olarak şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Canbolat, "Evladını, eşini, kardeşini, babasını bu mukaddes vatan uğruna toprağa veren sizler sabrın, metanetin ve vakurun timsalisiniz." ifadelerini kullandı.

Gazilerin fedakarlık ve cesaretiyle milletin gururu olduğunu belirten Canbolat, devletin her zaman yanlarında olduğunu kaydetti.

Programa, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Polat Bora Mersin, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, MHP Aydın İl Başkanı Osman Gazi Cihangiroğlu, İYİ Parti Aydın İl Başkanı İlhan Adıyaman ve davetliler katıldı.

