Aydın'da polise hakaret eden alkollü sürücü tutuklandı

Aydın'da polise hakaret eden alkollü sürücü tutuklandı

Aydın'da trafik denetimi sırasında polise hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf eden alkollü sürücü tutuklandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan H.Ü, adliyeye götürüldü.

Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

Aydın Valiliğince yapılan açıklamada, trafik ekiplerince yapılan denetimlerde sürücü H.Ü'nün 2,09 promil alkollü olduğu, 9 bin 268 lira idari para cezası uygulandığı ve ehliyetinin 6 ay süreyle geçici olarak geri alındığı belirtilmişti.

Olay anına ait görüntülerin incelenmesi sonucu şüphelinin halkı kin ve düşmanlığa sevk edici, hakaret içerikli ifadeler kullandığının, görevli polis memurlarına yönelik hakaret ve tehdit içeren sözler sarf ettiğinin tespit edildiğine işaret edilmişti.

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda H.Ü. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından gözaltına alındığı belirtilmişti.

