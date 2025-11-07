BIST 10.927
Aydın'da örnek alınacak proje! Bu lisede herkes okula bisiklet ile geliyor

Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesindeki tüm öğrenci, öğretmen ve çalışanlar, okul yolunda ulaşımı bisikletle sağlıyor.

Aydın'da örnek alınacak proje! Bu lisede herkes okula bisiklet ile geliyor - Resim: 1

Aydın'da örnek alınacak proje! Bu lisede herkes okula bisiklet ile geliyor - Resim: 2

Yedieylül Mahallesi'nde 130 öğrencinin eğitim gördüğü lise, bisiklete düşkünlükleriyle dikkati çekiyor.

Aydın'da örnek alınacak proje! Bu lisede herkes okula bisiklet ile geliyor - Resim: 3

Okulun bulunduğu cadde özellikle çıkış saatinde adeta bisikletlilerle dolup taşıyor. Bisikleti sadece öğrenciler kullanmıyor, lisenin tüm öğretmenleri ve diğer çalışanlar da evlerine tıpkı öğrenciler gibi çift tekerle gidip geliyor.

Aydın'da örnek alınacak proje! Bu lisede herkes okula bisiklet ile geliyor - Resim: 4

Lisedeki bu yoğun bisiklet kullanımı, Müdür Yardımcısı Hakan Örs'ün Kovid-19 salgını sonrası öğrenciler için hazırladığı "Bir bisikletle değişir her şey" Projesi'yle başladı. Bu düşüncesi, okul yönetimi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden destek gören Örs'ü öğrenciler de yalnız bırakmadı.

