Aydın'da omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

Aydın'da omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

Aydın’ın Efeler ilçesinde, kız arkadaşıyla birlikte otomobilin içerisinde otururken omzuna falçata saplayan babasını araçla sürükleyen oğul, site duvarına çarparak durabildi. Duvarla otomobilin arasında kalan baba yaşam mücadelesi verirken; oğlu ve kız arkadaşının tedavisi sürüyor.

Aydın'da omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi - Sayfa 1

Olay, saat 14.00 sıralarında Efeler ilçesi Fatih Mahallesinde bulunan kapalı pazaryerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın Sağlık Meslek Yüksekokulundan mezun olan Hasan K. (19), bugün yapılacak olan mezuniyet gecesi öncesi araç kiralayarak kız arkadaşı Aynur B. (19) ile dolaşmaya çıktı. 

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Aydın'da omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi - Sayfa 2

Hurdacılık yapan baba İsmet K., mora verdikleri Fatih Kapalı Pazaryerinde araç içerisinde oturup sohbet etmekte olan oğluyla karşı karşıya geldi. 

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Aydın'da omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi - Sayfa 3

Aralarında daha önceden de kavgaların yaşandığı iddia edilen baba oğul, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. 

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Aydın'da omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi - Sayfa 4

Omzuna falçata saplanınca gaza bastı 
Baba İsmet K., tartışmanın büyümesi üzerine elindeki falçatayı otomobilin sürücü koltuğunda oturan oğlunun sol omzuna sapladı. 

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