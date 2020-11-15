Aydın'da minik Buse kadavradan böbrek nakliyle hayata tutundu

Anne Seyhan Gülmaya, çok zor bir süreç geçirdiklerine değinerek, "Babası böbreğini verecekti ancak şeker çıkınca olmadı. Biz de kadavradan nakil için başvurduk. Ankara'dan bulundu ve nakil yapıldı. Doğuştan böbrek yetmezliği ve kalp rahatsızlığı olduğu için yürüyemedi, konuşamadı, sürekli hastanelerde kaldık. Ablalarını çok az gördü. Şimdi böbrek nakli oldu inşallah bundan sonra sağlığına kavuşacak. Diğer çocuklar gibi koşup oynayacak. Çok mutluyuz" dedi.