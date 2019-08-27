Aydın'da makilik alanı ateşe veren şahıs yakalandı

AYDIN Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Didim Kırıkiçi mevkisinde yapılan 'koruma ve kontrol' görevimiz sırasında 'yaban hayvanlarının üreme ve yaşama alanı' olan makilik alanı ateşe veren yabancı uyruklu şahıs yakalanmıştır.