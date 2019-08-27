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Aydın'da makilik alanı ateşe veren şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın'da makilik alanı ateşe veren şahıs yakalandı

AYDIN Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri Didim’de yapılan av kontrolü sırasında yaban hayvanlarının üreme alanını ateşe veren yabancı uyruklu bir şahsı yakalayıp Jandarma ekiplerine teslim etti.

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AYDIN Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Didim Kırıkiçi mevkisinde yapılan 'koruma ve kontrol' görevimiz sırasında 'yaban hayvanlarının üreme ve yaşama alanı' olan makilik alanı ateşe veren yabancı uyruklu şahıs yakalanmıştır.

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4915 sayılı kanunun 4. maddesinde geçen, "Av ve yaban hayvanlarının beslenmesine, barınmasına, üremesine ve korunmasına imkan veren doğal yaşama ortamları zehirlenemez, sulak alanlar kirletilemez, kurutulamaz ve bunların doğal yapıları değiştirilemez" maddesine muhalefet eden şahıs hakkında gerekli işlem yapıldıktan sonra Jandarma ekiplerine teslim edilmiştir” denildi.

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