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Aydın'da korkutan görüntü! 12 gün önce oluştu: Komisyon kuruldu

Aydın'da korkutan görüntü! 12 gün önce oluştu: Komisyon kuruldu

AYDIN'ın Germencik ilçesinde 12 gün önce oluşmaya başlayan ve her geçen gün sayıları çoğalan çatlaklarla ilgili Aydın Valiliği tarafından oluşturulan komisyon, bölgede incelemelerde bulundu.

Aydın'da korkutan görüntü! 12 gün önce oluştu: Komisyon kuruldu

Germencik ilçesi Hıdırbeyli, Mursallı ve Ömerbeyli mahallerindeki bazı arazilerde, 20 Ekim'de, hafta sonu etkili olan sağanak sonrası derinlikleri 2 metreyi bulan 1 kilometre uzunluğunda çatlaklar oluştu. Cumartesi günü de Alangüllü Mahallesi'nde 2 kişinin arazisinde çatlaklar meydana geldi.

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Aydın'da korkutan görüntü! 12 gün önce oluştu: Komisyon kuruldu

 Bölge halkını tedirgin eden çatlaklarla ilgili Aydın Valiliği tarafından, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (ASKİ) ve Aydın Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinden oluşan bir komisyon kuruldu. 

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Aydın'da korkutan görüntü! 12 gün önce oluştu: Komisyon kuruldu

Çatlakların olduğu bölgelerde incelemelerde bulunan komisyon, araştırmaları sonucu oluşturacakları raporu Valiliğe sunacak.

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Aydın'da korkutan görüntü! 12 gün önce oluştu: Komisyon kuruldu

Öte yandan arazilerde meydana gelen çatlaklar dronla görüntülendi. Çatlakların oluştuğu bölgede inceleme yapan Aydın Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Kuru, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "20 Ekim'den sonra ilçenin birçok yerinde farklı boyut ve uzunluklarda çatlaklar oluştu." dedi. 

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