Aydın'da kardeşler arasındaki kavga acı bitti 1 ölü 2 yaralı

AYDIN'ın Kuyucak ilçesi Kurtuluş Mahallesinde meydana gelen olayda; iddiaya göre, Bekir U. (75) ile ağabeyi Mahmut U. (78) arasında sırayla topladıkları zeytinlikteki ürünü kimin alacağı konusunda tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bekir U., tabancasının kabzasıyla ağabeyine vurdu. Ancak tabanca ateş aldı. Mermi beraberlerinde bulunan Şefika U.'nun çenesine isabet etti.