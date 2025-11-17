Aydın'da kampüsü korku sardı! 8 ayda 5 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Büşra'nin ölümü şüpheleri büyüttü

Nazilli'de 30 Mart günü bir evde göğsünden vurulmuş halde ölü bulunan 24 yaşındaki Büşra Cin'in ölümü, kampüste ilk büyük şoku yarattı. Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Büşra'nın ölümünde tutuklanan sevgilisi Özcan Korkmaz hakkında hazırlanan iddianamede, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. Kriminal raporlar, Büşra'nın bitişik atış mesafesinden vurulduğunu, tabancada ve sanığın kıyafetlerinde atış artıkları bulunduğunu ortaya koydu. DNA incelemesinde, olayda kullanılan silahta hem Büşra'nın hem Korkmaz'ın izlerine rastlandı. İddianameye göre Korkmaz'ın olay gecesi Büşra'ya attığı "Her şey bitti Büşra... Artık bitmiştir" mesajı da dosyada dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı. Savcılık, intihar ihtimalinin beden pozisyonu, mesajlar ve delillerle örtüşmediğini belirtti. Korkmaz ise "Büşra'yı incitmedim" diyerek suçlamayı reddetti.