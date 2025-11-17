Aydın'da kampüsü korku sardı! 8 ayda 5 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencileri ve kent halkı son sekiz ayda yaşanan trajik ölümlerle sarsıldı.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), son sekiz ayda yaşanan trajik olaylarla sarsıldı. İlk olarak 30 Mart'ta 24 yaşındaki Büşra Cin evinde göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı. 9 Mayıs'ta 20 yaşındaki Sıla Karabacak ve 24 yaşındaki Selim Ateş, motosiklet kazasında hayatlarını kaybetti. 7 Ağustos'ta 20 yaşındaki Teslime Hanedan ormanlık alanda ölü bulundu, önce intihar olduğu düşünüldü sonra cinayet şüphesi ortaya çıktı. Son olarak 11 Kasım'da 19 yaşındaki Melisa Şengül, arkadaşlarıyla kaldığı evde ölü bulundu, enerji içeceği-alkol karışımı nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi. Art arda gelen acı haberler hem kampüste hem kentte "ADÜ'de neler oluyor?" sorusunu gündeme taşıdı.
Sıla ve Selim hayatlarının baharındaydı
Yeni Asır'dan Kazım Yörükce'nin haberine göre; Aydın Koçarlı'da 9 Mayıs'ta Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri Selim Ateş (24) ile Sıla Karabacak (20), ders çıkışında Koçarlı ilçesinden il merkezine dönmek için motosikletle yola çıktı. Hız tutkunu olan Selim Ateş, idaresindeki yarış motosikletinin gazına bastı. Bahçesinden dönen ve Koçarlı istikametine seyir halindeki Mesut Küçük yönetimindeki traktör, bu sırada karşı yönden hızla gelen Selim Ateş'in kullandığı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma o kadar şiddetliydi ki motosiklet traktöre ok gibi saplandı.
Üç kişi de olay yerinde can verdi. Tarla Bitkileri Bölümü öğrencisi Sıla Karabacak'ın Manisa'da, Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencisi Selim Ateş ise Yalova'da toprağa verildi.
Büşra'nin ölümü şüpheleri büyüttü
Nazilli'de 30 Mart günü bir evde göğsünden vurulmuş halde ölü bulunan 24 yaşındaki Büşra Cin'in ölümü, kampüste ilk büyük şoku yarattı. Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Büşra'nın ölümünde tutuklanan sevgilisi Özcan Korkmaz hakkında hazırlanan iddianamede, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. Kriminal raporlar, Büşra'nın bitişik atış mesafesinden vurulduğunu, tabancada ve sanığın kıyafetlerinde atış artıkları bulunduğunu ortaya koydu. DNA incelemesinde, olayda kullanılan silahta hem Büşra'nın hem Korkmaz'ın izlerine rastlandı. İddianameye göre Korkmaz'ın olay gecesi Büşra'ya attığı "Her şey bitti Büşra... Artık bitmiştir" mesajı da dosyada dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı. Savcılık, intihar ihtimalinin beden pozisyonu, mesajlar ve delillerle örtüşmediğini belirtti. Korkmaz ise "Büşra'yı incitmedim" diyerek suçlamayı reddetti.