Aydın'da iyilik ve merhametin dokunduğu 'Koca Oğlan'ın şimdiki hali şaşırttı!

Köpeğin vücudunda yaralar olduğunu ve sol gözünün görmediğini fark eden Küçük, otomobiline alarak evine götürdü. Anadolu Üniversitesi Veteriner Sağlık ve Laborant bölümü mezunu Küçük, tüyleri tamamen dökülen köpeğin tedavisini kendisi üstlendi.