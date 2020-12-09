Aydın'da iyilik ve merhametin dokunduğu 'Koca Oğlan'ın şimdiki hali şaşırttı!
AYDIN'da tam anlamıyla bir deri bir kemik kalan köpek, bir hayvanseverin sahiplenmesinin ardından yeni haliyle şaşırttı.
Efeler ilçesinde bir bankada satış uzmanı olarak çalışan, aynı zamanda sokak hayvanlarına gönüllü bakıcılık yapan Funda Küçük (40), 6 ay önce İncirliova ilçesinde bitkin halde bir köpek gördü.
Köpeğin vücudunda yaralar olduğunu ve sol gözünün görmediğini fark eden Küçük, otomobiline alarak evine götürdü. Anadolu Üniversitesi Veteriner Sağlık ve Laborant bölümü mezunu Küçük, tüyleri tamamen dökülen köpeğin tedavisini kendisi üstlendi.
65 kiloya çıktı: Köpekle 6 ay yakından ilgilenen Küçük, ilk aldığında 14 kilo olan köpeği 65 kiloya kadar çıkardı.
Bulduğunda yerden kalkamayan "Koca Oğlan" adını verdiği köpek, artık kendisini hayata bağlayan Küçük'le sokakta gezmenin keyfini yaşıyor.
Funda Küçük, yaptığı açıklamada, hayvanı gördüğünde ölmek üzere olduğunu, onu o halde orada bırakmaya vicdanının el vermediğini söyledi.