Aydın'da güvenlik görevlisi silahla eşi ve iki çocuğunu rehin aldı! Bakın sebebi neymiş

"Barışmak için geldim"

Halil T., polisteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Halil T., ifadesinde, "Bir aydır eşimle ayrı yaşıyoruz. O gün ise eve barışmak için geldim. Ancak, eşim kabul etmeyince tartışma çıktı. Kendimi kaybettim. Kıskançlıktan böyle bir şey yaptım" dedi. Mahkeme, Halil T.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.